В Госдуме призывают ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино

Во время осенней сессии в Госдуме будет добавлен пакет законопроектов об ужесточении наказаний за рекламу онлайн-казино, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.
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