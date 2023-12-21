Спортсмены не пьют, но тосты произносят

Для атлета режим — дело святое, если и нарушать его, то совсем немножко, чуть-чуть. Накануне новогодних праздников «Труд» попросил поделиться планами и пожеланиями тех, кто про большой спорт знает не понаслышке.
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