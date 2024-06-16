Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравление мусульманам с праздником Курбан-байрам. «День завершения паломничества к священным для миллионов верующих местам напоминает о милосердии, великодушии, заботе о ближнем», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.