Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравление мусульманам с праздником Курбан-байрам. «День завершения паломничества к священным для миллионов верующих местам напоминает о милосердии, великодушии, заботе о ближнем», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
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