RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Этот придурок Обама постоянно вмешивается в чужие выборы!Обаме пришлось ув...
  • Eduard
    Черножопый петух!Обаме пришлось ув...
  • Юрий Зубрин
    Что можно ожидать от потомков ПИРАТОВ и ПРОСТИТУТОК?Ничего.Это возврат к своим предкам ,которые сколачивали свои сост...Минфин США не счи...

Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравление мусульманам с праздником Курбан-байрам. «День завершения паломничества к священным для миллионов верующих местам напоминает о милосердии, великодушии, заботе о ближнем», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх