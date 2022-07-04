С мая по июнь трафик во многих кафе и ресторанах Москвы упал втрое

Количество заказов в ресторанах и кафе в деловых зонах Москвы в марте-июне 2022 года сократилось на 11% год к году, в то время как в заведениях по всей столице трафик снизился всего на 3%, пишет «Ъ», ссылаясь на исследование Focus Technologies.
Количество заказов в ресторанах и кафе в деловых зонах Москвы в марте-июне 2022 года сократилось на 11% год к году, в то время как в заведениях по всей столице трафик снизился всего на 3%, пишет «Ъ», ссылаясь на исследование Focus Technologies.
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