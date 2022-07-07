Принцесса Иордании Иман выходит замуж за финансиста из Нью-Йорка

Принцесса Иордании Иман, дочь короля Абдаллы II и королевы Рании, выходит замуж. Избранником принцессы стал уроженец Венесуэлы, финансист Джамиль Александр Тармиотис.
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