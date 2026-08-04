В Крыму предатель организовал сборку дронов для врага (ВИДЕО)

В Крыму предатель организовал для СБУ изготовление элементов БПЛА на 3D-принтерах и сборку дронов. ФСБ изъяла у задержанного 22 БПЛА самолётного и квадрокоптерного типов, а также устройства для их управления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии