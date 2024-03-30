Молдавия стремится возобновить поставки фруктов и овощей в Россию

Молдавия предпринимает шаги для снятия ограничений на поставки растительной продукции в Россию. Депутаты местного парламента провели встречу с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, на которой обсудили возобновление экспорта.
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