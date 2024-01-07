Хасбик посетил Эльбрус: «Очень тепло»

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«Очень тепло», – подписал фото Хасбулла Магомедов. Мухаммад Мокаев: «Есть только один настоящий гангстер – Хасбик» Хасбик – откуда взялся, как живет и кто ему помогает.