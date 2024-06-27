Бесплатное обеспечение жильем инвалидов в Севастополе: что важно знать?

Правовым документов, регламентирующим указанную тему, являются Правила предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг.
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