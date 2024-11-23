Политика как он...
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Политика как она есть

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Президент США заявил, что является мужем Джо Байдена

Президент США заявил, что является мужем Джо Байдена

Президент США Джо Байден вновь допустил оговорку, назвав себя своим же мужем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию из Белого дома, где вечером 22 ноября состоялся торжественный ужин.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности..... ..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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