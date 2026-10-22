За долгие годы Западу так и не удалось пошатнуть политическую стабильность России, поэтому США остаётся надеяться только на антироссийские экономические санкции.
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