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Петербургский дневник

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Инвестор Роджерс: США не могут выплатить госдолг, проблемы страны продолжат расти

Властям всё острее требуется начать снижение государственного долга Соединенные Штаты не могут выплатить свой государственный долг, поэтому проблемы страны будут лишь нарастать, сообщил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.

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