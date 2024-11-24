Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Если бы их национальности телку изнасиловали вони быдло бы на всю страну. И скольких перерезал бы."Мы всё забудем":...
  • Владимир Тимошков
    Кастрировать урода типа так и было!"Мы всё забудем":...
  • Grandad
    Пока он писал, выяснилось, что завод продолжает работать."Бункер не поможе...

Денис Пушилин: в ДНР в 2024 году открылись восемь промышленных предприятий

Денис Пушилин: в ДНР в 2024 году открылись восемь промышленных предприятий

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в этом году были открыты восемь промышленных предприятий.В 2024 году в ДНР, кроме загрузки по многим предприятиям, открылись восемь промышленных предприятий и два производственных участка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх