Денис Пушилин: в ДНР в 2024 году открылись восемь промышленных предприятий

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в этом году были открыты восемь промышленных предприятий.В 2024 году в ДНР, кроме загрузки по многим предприятиям, открылись восемь промышленных предприятий и два производственных участка.
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