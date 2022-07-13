Мировое обозрение

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Еще один воевавший на стороне киевского режима на Украине наемник из США попал в российский плен

Еще один воевавший на стороне киевского режима на Украине наемник из США попал в российский плен

Его взяли в июне Гражданин США Суеди Мурекези в июне 2022 года был арестован в Херсоне, пишет The Guardian со ссылкой на Селе Мурекези, брата пленного.

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