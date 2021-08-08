Третий звонок по «незалежной»

Начался заключительный акт украинской драмы На Украине до сих пор не утихает напряженная мозговая работа местных интеллектуалов, вызванная опубликованной президентом РФ Владимиром Путиным статьей об историческом единстве русских и украинцев.
Начался заключительный акт украинской драмы На Украине до сих пор не утихает напряженная мозговая работа местных интеллектуалов, вызванная опубликованной президентом РФ Владимиром Путиным статьей об историческом единстве русских и украинцев.
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