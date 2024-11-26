Герой арктической эры

26 ноября 2024 года исполняется 130 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанина — выдающегося исследователя Арктики, начальника первой советской дрейфующей станции «Северный полюс – 1», начальника Главного управления Северного морского пути, начальника морских экспедиционных работ АН СССР, доктора географических наук, контр-адмирала, дважды Героя Советского Союза, создателя и первого директора Института биологии внутренних вод Российской академии наук.
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