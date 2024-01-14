В Петербурге арестовали Фирузжона Равшанова и Фархада Алиева

Очень верное и своевременное решение! Так тому и быть! Толерантность пусть остаётся в США и Европе, где дошли до того , что целуют обувь у цветных преступников!

Александр Зиборов

России мигранты не нужны! В России миллионы официальных безработных россиян. Ещё больше не зарегистрированных безработных. Плюс миллионы частично занятых. Можно задействовать пенсионеров, студентов, старшеклассников. И ещё можно и нужно – повышать квалификацию работников, и тогда они меньшим числом смогут производить больше. А при механизации, автоматизации, роботизации даже появятся лишние рабочие руки. И обязательно следует брать пример с братской Белоруссии, где прекрасно обходятся без мигрантов. Так следует сделать и в России…