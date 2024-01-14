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Закон и Порядок

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В Петербурге арестовали Фирузжона Равшанова и Фархада Алиева-

В Петербурге арестовали Фирузжона Равшанова и Фархада Алиева-

 - за организацию незаконной миграции в количестве более 9 тыс. человек. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фирузжона Равшанова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп.

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Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
Очень верное и своевременное решение! Так тому и быть! Толерантность пусть остаётся в США и Европе, где дошли до того , что целуют обувь у цветных преступников!
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10 час.
Александр Зиборов
России мигранты не нужны! В России миллионы официальных безработных россиян. Ещё больше не зарегистрированных безработных. Плюс миллионы частично занятых. Можно задействовать пенсионеров, студентов, старшеклассников. И ещё можно и нужно – повышать квалификацию работников, и тогда они меньшим числом смогут производить больше. А при механизации, автоматизации, роботизации даже появятся лишние рабочие руки. И обязательно следует брать пример с братской Белоруссии, где прекрасно обходятся без мигрантов. Так следует сделать и в России…
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10 час.
Анатолий Анатольев
25 лет заслужили!!!!!
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1 час.

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