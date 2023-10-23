В МИДе прокомментировали призыв НАТО к подготовке к конфликту с РФ в Арктике

Заявления представителя НАТО о необходимости подготовки к конфликту с Россией в Арктике являются попыткой Североатлантического альянса обосновать свое присутствие в данном регионе, заявил журналистам в понедельник, 23 октября, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.