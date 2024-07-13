Губернатор Александр Беглов выяснил у жителей поселка Хвойный, как выполняются его поручения

В ходе рабочего визита в Красносельский район Во время рабочего объезда Красносельсокого района губернатор Александр Беглов встретился с жителями поселка Хвойный, чтобы от них самих узнать, как выполняются его поручения.
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