Представитель СПЧ напомнила Кадырову о нарушениях в правоохранительных органах Чечни

Сегодня представитель Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала странной критику в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и руководителя МВД России Владимира Колокольцева от главы Чечни Рамзана Кадырова.
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