Какими выросли мальчики, которых отец регулярно "воспитывал" ремнём

Позитив для оптимистовОбществоКакими выросли мальчики, которых отец регулярно "воспитывал" ремнём Бить или не бить? - Вот в чём вопрос! Здравствуйте! Расскажу одну ни капельки не выдуманную историю.Вернуться к статье4213НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладислав ВладиславОткровенный бред. Воспитание мальчиков и девочек отличается кардинально. И применение ремня к мальчикам крайне необходимо.елена куприяноваВидимо, вас мало били, а жальВладимир EвтушенкоНе всегда и не ко всем.Борис НиколаевичНас в семье было 8 детей. 6 пацанов и 2 самые младшие девочки. Я был старший из детей. Так вот меня достаточно мама драла за хулиганство! И я считаю это правильным! Хулиганом я не вырос. И покойную маму до сих пор беззаветно люблю вот уже 71 год! А отец в нашем воспитании по сути не принимал ни какого участия. Набедокурили-его ответ: Ну чтож по культурному развиваются! И несмотря на это у нас к нему было очень прохладное отношение всю жизнь! Вот так!Борис НиколаевичНу естественно не ко всем, а только к тем, кто того заслуживает! Кто не слушает добрых слов, кто пытается не подчиниться, или вообще делает на перекор несмотря на все ненасильственные меры воздействия! Почему государство применяет меры принуждения к отдельным гражданам, а родителям запрещает это делать в отношении своих детей! Ведь лучше чтобы родители смогли заранее воспитать ребёнка так, чтобы когда он станет совершеннолетний государству не пришлось применять к нему меры принуждения!Татьяна БушмелеваА когда детей воспитывают либерально это психику меньше калечит? С рождения всовывают в голову нереальную картину мира "Ты лучше всех, ты принц/принцеса, окружающие обязаны выполнять все твои желания, ещё наработаешься " я уж не говорю о том что научить ребёнка обслуживать себя - по либеральному "лишить его детства". Какое воспитание больше калечит психику? И какой родитель больше безответственный или садист? ======== В целом согласна с автором - то что описано не норма и наносит урон другим, и в этом случае, наверное надо было и с родителями какую-то воспитательную беседу для начала провести а не вести себя сильно трусовато. Да и участкового привлечь можно было бы, если адекватный, конечно. А то складывается впечатление что без западной разновидности опеки и совладать с драчунами нельзя было.Василиса ОдинПочему Вы рассматриваете только крайности. Ни одна из них не годна.NatalyУважаемые Родители! Когда вы «дружите» со своими детьми, когда вы жалуетесь им на свою взрослую жизнь, когда демонстрируете свою неспособность справиться со своими потерями и поражениями; Когда латаете детской душой бреши своего одиночества, когда вынуждаете ребенка покрывать ваши болезненные пристрастия; Когда, ведомые своим эгоизмом, пеняете на неблагодарность своего чада и требуете мзду за «бессонные ночи» в виде внимания или сочувствия, — знайте, что тем самым вы лишаете своего ребенка не только родителя, коим вы, нарушая иерархию, быть не в состоянии. Вы лишаете ребенка его Жизни, потому что пока ребенок обслуживает ваши взрослые нужды и потребности, он не проживает свою детскую (или уже взрослую) жизнь. Знайте об этом. Берегите себя и своих близкихТатьяна Бушмелева//Почему Вы рассматриваете только крайности.// Наверное потому что в последнее время сильно педалировали не анализ ситуации а упрощённое решение по одному-двум признакам. И после поездки на обучение за рубеж отечественные инспектора органов опеки такое насилие над детьми творили что подумать страшно - это тоже было насилие и душевная травма, но при этом пропагандисты таких методов эти травмы не считали. ======= А конкретно по этому материалу - если такие родители не садисты а просто повторяют то что делали родители отреагировали бы на общественное порицание. Многие оглядываются на окружающих и невольно стараются "жить не хуже других", "быть как все". А если им не делают замечаний они и задумываться не станут. То есть если не порицают значит это норма - все так делают или того хуже - если увидят в глазах страх или смущение то ещё и упиваться своим всемогуществом будут. Конечно не стоит нарываться в одно лицо на уже порядком принаглевшего кухонного боксёра, но подумать-то можно. ======= Опёкой сейчас напугать можно больше чем воронками в 37.Василиса ОдинСлово "дружите" тут вообще никак не подходит. Дружба это совсем другое.Василиса ОдинКто педалировал? Какие-то в Вашем представлении люди недалекие. Идиоты. С явно сниженной степенью осознанности. И дети, наверно, у них рождаются такие же малоадекватные, которые с первого контакта с кошкой начинают ее терроризировать и увидев вазу, непременно сбивают ее на пол... Наверно, такие дети тоже бывают. Но это нездоровые дети. Типа синдрома дефицита внимания и гиперактивности. И родители их явно с некоторыми поведенческими отклонениями, если не изучают ребенка и не идут к врачу, а "воспитывают" ремнем. Нормальные понимают словами через рот, через выражение лица, мимику и тому подобное. И бить их не за что, и как-то особенно избаловывать не приходит в голову. А про органы опеки вопрос отдельный.Татьяна Бушмелеваух ты. Сколько эмоций! В одном вы правы, люди разные и дети тоже. И есть и люди недалёкие, и есть умные, есть добрые а есть злые от рожденья. И есть заболевание которые сильно влияют на поведение. В общем всё индивидуально.Василиса ОдинА при чем тут эмоции? Их вообще не было. Проясняла Ваше странное для меня суждение.)) Мне не понятно выражение "злые от рождения". Нездоровые - понятно. От нездоровья и поведенческие девиации. И чем скорее заметить эти девиации, чем скорее найти врача и заняться, как минимум, понять причину, тем меньше будет непонимание, чувство беспомощности и необходимость в насилии. Есть дети аутисты, и если родитель безграмотно попытается воспитывать их через ремень, то вряд ли сможет купировать их нежелательное поведение. Не надо первым делом думать о врожденной злобе ребенка. Если он ведет себя агрессивно, это значит что прежде всего он страдает сам.Татьяна БушмелеваЗнаете у меня возникают уточняющие вопросы, но их задавать не хочу - как-то на эту тему сейчас рассуждать и аргументировать не хочется. А в пустую словами кидаться вообще настроение редко случается. Так что хорошего вам вечера.Борис Николаевич"...Если он ведет себя агрессивно, это значит что прежде всего он страдает сам..." А вы что влезали в его шкуру?! Не нужно выдумывать за кого то другого! Вы не провидец! Если ребёнок здоровый психически, и в то же время агрессивный, бунтарь, не подчиняется ни кому, в том числе и родителям, то к такому дитяте просто необходимо применять ремённое воспитание! И ещё: Почему государству можно применять насилие против граждан, а вот у родителей отнимают это право применять в качестве одной из мер воспитания? А ведь если есть такая необходимость и вовремя применить меры воспитания ремнём, то это вполне может предотвратить в будущем необходимость государства применять меры насилия к этому ребёнку, когда он вырастет! Вы об этом не думали?любовь юрковецконстантиновакак замечательно сказанобоже моилюбовь юрковецконстантиновапоэтому и взято в кавычкиВасилиса ОдинНаверно, Вы влезали? И как там в его шкуре, расскажите? Мне всегда было жуть как интересно как чувствуют себя не такие как я, как там в их шкурах им живется? И что ими движет, когда они стремятся обижать ближних. Насчет государства - разговор особый. Граждане сами отдали ему право наказывать за определенные законом проступки, а если государство действует по беспределу, то это диктаторское государство. Про меру воспитания ремнем это нонсенс. Вос-питание не является насилием, как и насилие воспитани ем. Насилие может быть местью, видом наказания. И тогда не воспитываем, а держим в страхе. Как зверя. Ослушался - удар током, выполнил команду правильно - вкусняшку. Это называется дрессура, а не воспитание. Выработка условного рефлекса. Хотя и со зверями есть другие методы. Но сейчас о человеческих детенышах. Дрессура может быть применима к запущенным случаям. Когда человек имеет звериную сущность (а у этого непременно есть предыстория).JKJulia krizhevskayaВ моей семье детей не только не били, но вообще практически не наказывали. Мы вели себя нормально и слушались с первого слова. И моих детей и внуков тоже не бьем и не наказываем. Они слушаются если не всегда с первого слова, но всегда слушаются. Надо спокойно сказать и объяснить, почему надо что-то сделать.Борис НиколаевичДети детям рознь! И не нужно всех грести под одну гребёнку, и судить обо всех одинаково!ЭЗЭльвира ЗариповаСооласна, автор вела себя трусовато, а обвиняет кого то. Впрочем если осознает, возможно еще на одного хорошего педагога станет больше. Дай то Бог.Владимир БоринНаказание детей необходимо..так формируется осознание что такое хорошо и что такое плохо. Другое дело, наказание в каком виде...одно дело отец шлепнет по заднице через секунду после того как сын кинул стакан в кошку..а другое дело за оценку в дневнике.NatalyОдна дама жаловалась на мать. Мать была суровая и бесчувственная. Вся будто замороженная. И когда кормила, иногда насильно впихивала ребенку лишние куски в рот, иногда больно ударяя по зубам ложкой. Тогда это была обычная практика. Но сейчас это самое настоящее пищевое насилие, иначе и не скажешь. Дама узнала это из умных книг, и долгие годы выступает с номером «я и моя травма детства». Теперь она точно знает, от чего у нее лишний вес. Не от тортов, пирожных и конфет, а от неправильного воспитания. Я не знаю, от чего мама так себя вела. Может от того, что тогда в дефиците были книги по психологии. Может, из злокозненности. А может потому, что однажды в детстве проснулась от того, что началась бомбежка, и ее дом рухнул, погребя под собой любимую тетю и маленькую сестру. И начался период скитаний. Ночевок в чужих сараях, холода, голода и постоянного страха за жизнь. И мать научила себя отключать чувства. Ну а что там было чувствовать-то? Страх? Боль? Урчание в желудке? И накормить старалась. Потому что где-то в глубине души была уверена – на дне тарелки притаилось великое сокровище – сама жизнь. У другой леди была очень странная бабушка. Бабушка всегда припрятывала лучшее на потом, и оно вечно портилось, истлевало, превращалось в труху или теряло свою актуальность. Однажды девочке из-за этого не досталось конфет, которые были припасены на Новый год. А когда коробка была все-таки водружена на стол, оказалось, что шоколад давно уже покрылся противным белым налетом. С этим противным ощущением отложенной жизни вполне благополучная девочка потом долго боролась на разных тренингах по саморазвитию. У девочки было достаточно денег, ресурсов и свободного времени для этого. А бабушка, кстати, рассказывала, как ходила в школу босиком – не было в семье лишней обуви. И очень уж ей хотелось оградить внучку от того гадкого чувства, когда ничего нет. Но впрочем, какое это имеет значение? Детская травма – настоящее знамя нашего времени. Раньше не обращали внимания на чувства – сейчас постоянно концентрируются на них. И это, наверное, хорошо. С тех пор как психология ушла в массы, миллионы людей открыли чемоданчики с родительскими посланиями, и начали придирчиво оценивать их содержимое. И обнаружили много чего неприятного. У родителей, особенно матерей, практически не осталось шансов остаться белыми и пушистыми. Белый и пушистый человек не станет класть в метафорический чемоданчик послания типа «не чувствуй», «не расти» или «не высовывайся». Или, напротив, доставать гиперопекой, тревожностью, нелепыми запретами. Это же самое настоящее вредительство! Дело в том, что очень много времени посвящая собственными чувствам, современные люди часто так и остаются детьми. Ведь согласитесь что противоборство 12-летнего ребенка с 28-летней мамой и противоборство 58-летнего мужчины с 74-летней мамой выглядит немного по-разному. Считаю ли я, что все эти детские обиды, родительские послания и психологические травмы – ерунда? Нет, я очень рада, что общество достигло такого уровня развития, когда на чувства можно и нужно обращать внимание. Я уверена, что можно и нужно перебирать чемоданчики родительских посланий и детских обид. Только делать это лучше аккуратно и бережно. Не с подростковой порывистостью и яростью. А со спокойствием и благодарностью. С пониманием контекста, в котором эти самые родители формировались. С пониманием того, что нельзя положить в чемоданчик то, чего у тебя нет. И тогда родительские фигуры перестанут быть нашими врагами, напихавшими в наши головы вредной ерунды, с которой теперь невозможно жить. А тихонько встанут за нашей спиной. И расправят нам крылья. И будут беречь наш покой...Василиса ОдинНаказание, по- Вашему, это физическое воздействие типа шлепка или удара? А почему сын стакан кинул в кошку, до этого он был с ней вполне ласков? Или его агрессия проявлялась и прежде? А может, кошка - просто более слабый и безответный объект в семье, который не даст сдачи в ответ на агрессию, а куда-то ее выплеснуть очень требуется, потому что она из чего-то зародилась в ребенке. А из чего, если подумать? Не родитель ли своим поведением ее спровоцировал? Может, надо начать с анализа собственного поведения, тогда и ребенка наказывать путем битья\шлепков не потребуется ?Борис НиколаевичНу ну! Вы лучше а себя смотрите, и воспитывайте своими методами своих детей! А то взяли моду лезть в чужие семьи и учить родителей что им делать! Если родители адекватны, не пьяницы, не разгильдяи, работающие люди, то и не нужно лезть в их семьи со своими нравоучениями! Я уже писал здесь, нас мама нещадно порола за провинности за хулиганство, но и любила нас беззаветно! И все мы её любим беззаветно до сих пор, хотя мне уже 71 год! И мы считали и считаем, сто попадало нам за дело! Без дела нас мама ни когда не наказывала. Но у неё был неуклонный принцип: "заработал-получи" И мы не обижались! А вот отец нас не трогал, но почему то мы его не любили так как маму! Разные есть дети, и поэтому к каждому ребёнку нужен индивидуальный подход! И даже к одному и тому же ребёнку в каждом конкретном случае нужно применять адекватные меры воздействия! Не возможно на все случаи жизни изобрести одно правило! Такого не может быть в принципе!любовь юрковецконстантиновавы психологлюбовь юрковецконстантиноватак все понятно а статью не прочла что-то со связьюлюбовь юрковецконстантиноватак все понятно а статью не прочла что-то со связьюВладимир БоринНаказывайте..но без злобы и синяковSSShkarinenko Sergueiкнут и пряник,но в меру..Мы выросли,дети выросли,внуки растут,и моральных уродов нетVViktorУ меня два сына и когда они пакости сперва словом а если опять пакостили приходилось и ремнём воспитывать хотя и символически ,но до синих полос на попе не шлёпал и второй метод был действительней чем первый .как то мои родители спросили моих детей вас бьют они отвечали нас не бьют а воспитывают ,так как я перед тем как шлёпнуть ремнём объяснил ему за что его наказывают они это понимали и не обижались так как знали что наказывают за дело а не так простоЕИЕвгения ИвановаЯ не верю, что описана реальная семья, это очередной "макет" отношений, созданной борцом против семейного насилия. Ну нет такого однозначного соотношения - пороли в детстве, - стал садистом. Сколько детей-пакостников вырастает в семьях, где с детьми носятся, как с писанной торбой. На примере одноклассников своего сына могу назвать ярчайший пример, но не буду. Что насилие в семье недопустимо - полностью согласна. И что закон должен ограждать и жену и детей от насилия - тоже согласна, но проблема одном законом не решается. Тут еще нужны возможности, например, уйти от мужа-насильника с детьми. Вот сегодня, например, куда идти? А что касается порки, то в англии телесные наказания существовали еще в XX веке, можно ли сказать, что это нация насильников? И отдавать детей в частные школы, наподобие интернатов, принято и сейчас, то есть ребенок фактически перестает жить в семье в очень раннем возрасте, и обращение с ними в этих закрытых школах довольно суровое. Сложный это вопрос, что такое насилие, и что лучше - насилие или вседозволенность. Посмотрите фильм "Холоп", вседозволенность тоже воспитывает монстра, которого исправляет как раз порка. Сказка - ложь, да в ней намек...Владимир EвтушенкоИ вы правы. Как раз мерзавцами чаще всего становятся маменько-папенькины дети., которым в семье нет ни в чём отказа.SBSergey BatmanovСегодняшнее воспитание вседозволенностью и отрицанием авторитетов, в том числе и родителей ведет к еще худшему. Разумное наказание должно иметь место в воспитании, даже и ремнем.Дмитрий ГорскийЛучше скажите кем они стали в жизни и каких должностей достигли после такого воспитанияБорис Николаевич"...Лучше скажите кем они стали в жизни и каких должностей достигли после такого воспитания" Говорю: Меня мама порола как сидорову козу, я был старший из 8 детей в семье! Ну и младшим доставалось тоже соответственно возрасту. Кто младше, того и меньше драли...Я вырос военным моряком, успешно отслужил в ВМФ 23календарных года! Далее проработал капитаном дальнего плавания 25 лет на торговых судах! Вот так! Другие мои братья и сёстры также живут достойно!Nino SoloveyСоплей не надо, но и таких родителей тоже. Умерла моя соседка, бабулечка, из поляков, угнанных на восток. Прожила очень тяжёлую жизнь, в бесконечных перегонах около Читы потеряли маму с сестрёнкой. Папа один. Вышла за матроса замуж. "Что ты меня бьёшь?"- .был частый вопрос. "Отец мать бил, и я бью!""Так ведь ребёнок внутри!" Так и забил ребёночка. Больше у неё никогда детей не было. Умерла в одиночестве.Майя MajaЭто так страшно:( Это не люди...Борис НиколаевичВ семье не без уродов! Я думаю такие случаи в пример не стоит брать! За такие вещи нужно сажать нещадно на длительные сроки, и думаю здесь ни кто не будет против этого!НННеизвестно НеизвестноОдна растила дочь и сына. Сын был гиперактивен, не сдержан, но не агрессивен. Было очень трудно, в его подростковом возрасте думала - согласна уснуть и проснуться через несколько лет, / даже и пусть я постарею/, но лишь бы не переносить все это. Дома он был послушен, мне помогал,мыл посуду, полы... Так вот, я никогда и не помышляла его ударить, я так его любила, все с ним беседовала ,а он слушал ,но хватало ненадолго . Говорил, что хотел бы учиться в школе таким образом, что он идет, а ему все обьясняют. Трудно было ему сидеть на месте. Вырос ,получил хорошее образование, даже 2 высших, занимает хорошуБорис НиколаевичЧто то очень мало верится, и что автор был учителем, и лично сам всё описанное видел, и что дети так себя вели...! НЕ ВЕ РЮ! Нас детей у родителей было 8! и нас мама драла нещадно за все провинности, но и жалела беззаветно! И ни кто на неё не обижался! Все её любили беззаветно. А то, что порола, так мы все понимали, что за дело! Конечно за плохие оценки она нас никогда не наказывала! Это полная дурость! А вот за хулиганство-получали сполна! Например когда кидали камни в проезжающую машину, и когда ей стало известно об этом, конечно она по учила ремнём. И всёёё! кидать в машины больше не стали! Или если старший обидел младшего (побил) то же получил сответствующее воспитательное действие, которое эффективно прекратило такие вещи в дальнейшем... И так далее и так далее! Я хотел бы спросить эту так сказать учительницу, что делать с дитятей, который ни кого не слушает ни родителей ни учителей, ни милицейского инспектора по делам несовершеннолетних?! Пороть нельзя! Садить в тюрьму нельзя-маленький, а такие маленькие даже бывают убийцами! Вот как пресекать их противоправные действия, если исключить своевременное физическое принуждение?! Я не сторонник повального применения ремённого воспитания! Но не должно быть его исключения! Если родители ответственны за поведение своих чад, то ни должны иметь право пользоваться всеми мерами и видами воспитания, в том числе и ремёнными!Скиф ТуранЕсть самодуры, подобные описанным, но они в меньшинстве и погоду не делают. Бывают случаи, когда полезно, за проступок, наказать ребёнка ремнём. Англичане, например, до 60-х годов пороли будущих джентльменов в школе розгами, и эта экзекуция пошла на пользу нации. Нельзя допустить службу опеки в семьи, потому что она доведёт воспитание подрастающего поколения до АБСУРДА.Комментировать
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