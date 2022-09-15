Daily Storm

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Стражник рухнул в обморок во время дежурства у гроба с королевой Елизаветой II

Стражник рухнул в обморок во время дежурства у гроба с королевой Елизаветой II

В Вестминстерском дворце проходит публичное прощание с королевой, правившей Великобританией 70 летСолдат Королевской гвардии Великобритании потерял сознание во время дежурства у гроба королевы Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне.

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