Стражник рухнул в обморок во время дежурства у гроба с королевой Елизаветой II

В Вестминстерском дворце проходит публичное прощание с королевой, правившей Великобританией 70 летСолдат Королевской гвардии Великобритании потерял сознание во время дежурства у гроба королевы Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне.
В Вестминстерском дворце проходит публичное прощание с королевой, правившей Великобританией 70 летСолдат Королевской гвардии Великобритании потерял сознание во время дежурства у гроба королевы Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне.
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