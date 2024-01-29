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Почему не стоит отмахиваться от идеи использования дробовиков против дронов ВСУ

Почему не стоит отмахиваться от идеи использования дробовиков против дронов ВСУ

Война на Украине запустила самую настоящую гонку вооружений, прежде всего беспилотных. Инженеры и конструкторы, кадровые профессионалы и волонтеры-любители с обеих сторон сейчас напряженно работают над повышением эффективности применения дронов всех типов и средств противодействия им, рассматриваются, тестируются и отбрасываются как негодные десятки кажущихся перспективными идей.

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