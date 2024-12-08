Скажите без обид: в шестьдесят один год можно считать человека дедушкой? Ну конечно, это не в плане, чтобы его унизить или оскорбить (хотя какое тут может быть унижение или оскорбление?), а просто как констатация его почтенного возраста.
Высокомерный дедушка смотрит балет. Или про невоспитанность
Комментарии
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ВМ
Владислав Мануковский
Мерзкий урод
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8 час.
Ина Куликова
Неужели правда 61? Как летит время!
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3 час.
Людмила Свириденко
Только дамам позволительно в помещении не снимать шляпу. Ежели он себя позиционирует с дамой, тогда всё в порядке. Даме Серёже шляпу можно не снимать.
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3 час.
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