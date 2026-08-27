Сергей Собянин рассказал, как городские лаборатории контролируют качество воды и материалов

Сергей Собянин рассказал о работе собственных лабораторий городских служб Москвы. Такие подразделения есть у организаций, отвечающих за разные направления городского хозяйства, и каждая из них решает профильные задачи.
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