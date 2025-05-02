Глава МИД Сибига: действия России - откровенное издевательство над усилиями США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Россию в использовании новой гибридной тактики, которая заключается в "подсовывании перемирия", что якобы является издевательством над мирными усилиями США и других партнеров.
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