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Глава МИД Сибига: действия России - откровенное издевательство над усилиями США

Глава МИД Сибига: действия России - откровенное издевательство над усилиями США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Россию в использовании новой гибридной тактики, которая заключается в "подсовывании перемирия", что якобы является издевательством над мирными усилиями США и других партнеров.

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