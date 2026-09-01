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Царьград

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Мария Захарова обвинила украинских послов в терроризме

Мария Захарова обвинила украинских послов в терроризме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме обвинила украинских послов, следуя указаниям Владимира Зеленского, в превращении в террористических эмиссаров, стремящихся искать оружие для киевского режима.

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