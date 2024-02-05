Расчеты РСЗО "Град" и "Солнцепеков" нанесли удар по опорному пункту ВСУ в ДНР

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и тяжелых огнеметных систем (ТОС) А1 "Солнцепек" ВС РФ нанесли удар по опорному пункту противника в Донецкой Народной Республике (ДНР) в ходе спецоперации, сообщил корреспондент "Известий" Кирилл Ольков.
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