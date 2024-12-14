«Лучшие специалисты приходят в партию»: «Единая Россия» обновила свой кадровый состав

Партия «Единая Россия» собрала в национальном центре «Россия» министров, глав регионов и региональных чиновников, чтобы внести изменения в главный партийный документ – «Народную программу», произвести ротацию кадров, а также поставить цели на ближайшую перспективу.
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