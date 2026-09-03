В Москве ожидается густой туман с видимостью 200-700 метров

Густой туман ожидается в ближайшее время на улицах и дорогах Москвы с видимостью 200-700 метров. Об этом сообщили в московском отделении МЧС.
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