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Что приготовить, если у вас есть полкило фарша и столько же картошки? Сочные стожки в духовке – вот вкусное решение!

Кулинария – это настоящая наука по приготовлению вкусных и полезных блюд. Хозяюшки, которые уже давно трудятся на кухне, и каждый день придумывают какие-нибудь новые вкусные блюда, меня поймут, хочется уже приготовить что-то оригинальное и недорогое.

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