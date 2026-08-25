«Будешь жить у меня»: Киркоров нашел нового любимчика на «Новой волне»

Певец приехал на фестиваль за яркими встречами, но вряд ли ожидал такого поворота событий. Валентина Алексеева, Ф.
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