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МОСИНФОРМ

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Семейный фестиваль «Спортлэнд» пройдет в Гостином Дворе 19-20 сентября

Семейный фестиваль «Спортлэнд» пройдет в Гостином Дворе 19-20 сентября

Гостиный Двор на улице Ильинке, дом 4, примет семейный фестиваль «Спортлэнд». На два дня, 19 и 20 сентября, его историческое пространство площадью 12 тысяч квадратных метров объединит ведущих представителей индустрии спорта, здоровья, образования и семейного досуга.

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