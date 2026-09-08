Семейный фестиваль «Спортлэнд» пройдет в Гостином Дворе 19-20 сентября

Гостиный Двор на улице Ильинке, дом 4, примет семейный фестиваль «Спортлэнд». На два дня, 19 и 20 сентября, его историческое пространство площадью 12 тысяч квадратных метров объединит ведущих представителей индустрии спорта, здоровья, образования и семейного досуга.