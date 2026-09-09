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Готовиться к тяжелейшей зиме нужно всем от Харькова до Львова – снайпер ВСУ

Готовиться к тяжелейшей зиме нужно всем от Харькова до Львова – снайпер ВСУ

Грядущая зима будет тяжелой не только для постоянно находящихся под ударами Харькова, Запорожья, Херсона или Киева, но даже и для городов на Западной Украине.

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