Начальники отделений связи на Кубани открывали от имени клиентов фейковые счета в «Почта Банке», чтобы повысить показатели

Начальники отделений связи на Кубани открывали от имени клиентов фейковые счета в «Почта Банке», чтобы повысить показателиЭта история великолепно показывает, к каким печальным последствиям приводит излишнее служебное рвение.
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