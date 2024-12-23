Новая статья: Обзор HUAWEI Mate X6: самый технологичный складной смартфон Под самы...

Новая статья: Обзор HUAWEI Mate X6: самый технологичный складной смартфонПод самый конец года HUAWEI разродилась сразу несколькими важнейшими (и для себя, и для рынка) смартфонами – «классическим» Mate 70, который, вероятно, останется эндемиком для китайского рынка и складным флагманом Mate X6, который как раз на рынок международный все же выбрался.