Профсоюзные стипендии будущим медикам из Могилева и Бобруйска вручили в Минске.

16 ноября в Музее трудовой славы Дома профсоюзов в Минске состоялось торжественное чествование молодых людей, которые были удостоены профсоюзных стипендий за активное участие в жизни отраслевого профсоюза, высокие показатели в учебе, исследовательской и общественной работе.