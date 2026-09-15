Противники хуситов в Йемене остаются разобщенными

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) продолжает заверять, что, несмотря на взятие Баб-эль-Мандебского пролива под свой контроль, безопасность судоходства в этой стратегической морской артерии сохраняется.
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