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Противники хуситов в Йемене остаются разобщенными

Противники хуситов в Йемене остаются разобщенными

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) продолжает заверять, что, несмотря на взятие Баб-эль-Мандебского пролива под свой контроль, безопасность судоходства в этой стратегической морской артерии сохраняется.

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