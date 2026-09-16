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Царьград

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RT: Киссинджер раскрыл роль Бильдербергского клуба в судьбе Украины и НАТО

RT: Киссинджер раскрыл роль Бильдербергского клуба в судьбе Украины и НАТО

Ныне покойный госсекретарь США Генри Киссинджер признался русским пранкерам, что вопрос о членстве Украины в НАТО был решён на встрече Бильдербергского клуба.

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