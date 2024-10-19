В Мексике изъяли 8,3 тонны наркотиков в ходе морской операции

Подразделения Военно-морского флота Мексики в ходе операции у побережья штатов Мичоакан и Герреро задержали шесть лодок с наркотиками общей массой 8361 кг и арестовали 23 человека, передает пресс-служба ведомства.
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