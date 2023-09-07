Global Look Press/Nikolay Gyngazov Киев обратится в Международный арбитражный суд, если Евросоюз продлит запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября.
Зеленский пригрозил судом Евросоюзу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сибиряк
Совсем охренел жидёныш. Самого скоро приговорят, а он судами грозит :)
Ответить
13 час.
Елизавета Белая
Его уже приговорили, его же хозяева. Только он этого еще не понял или понял и пускается во все тяжкие чтобы в живых остаться.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии