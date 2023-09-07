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Зеленский пригрозил судом Евросоюзу

Зеленский пригрозил судом Евросоюзу

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Киев обратится в Международный арбитражный суд, если Евросоюз продлит запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября.

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Комментарии
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Сибиряк
Совсем охренел жидёныш. Самого скоро приговорят, а он судами грозит :)
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13 час.
Елизавета Белая
Его уже приговорили, его же хозяева. Только он этого еще не понял или понял и пускается во все тяжкие чтобы в живых остаться.
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3 час.

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