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Еврокомиссар Варгейи угрожал смертью премьер-министру Грузии за нежелание стать жертвой переворота

Еврокомиссар Варгейи угрожал смертью премьер-министру Грузии за нежелание стать жертвой переворота

Еврокомиссар ВаргейиПремьер Грузии рассказал об угрозах со стороны одного еврокомиссара Один из еврокомиссаров попытался припугнуть премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе судьбой главы правительства Словакии Роберта Фицо, на которого недавно было совершено покушение.

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Комментарии
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Коська
А может это педерастическое ЧМО предложит США отменить закон 1934 года о иноагентах, А? Или кишка тонка и медвежья болезнь не дает????
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21 час.
Eduard
Ненавистные дебильные рожи!Говорят одно,а думают другое!
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19 час.

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