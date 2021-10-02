Бумеранг вернулся, господа!

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаБумеранг вернулся, господа! Недавно глава Российской Федерации Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго еще на один год.Вернуться к статье5615НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей КТак по отзывам некоторых экспертов из интернета в России сейчас проживает около 90 млн человек, а прикидывается всё на 140 млн. Единственная проблема с прививкам от ковида--- как при наличии 90 млн. человек привить 140 млн. человек. Вероятно госдеп поймал российскую правящую элиту в ковидный капкан и будет гнобить с неторопливым персональным санкционированиемЛариса Абросимова"Д-а-а-арогой" сами пересчитали???? Извините, у вас косоглазие. Не надо жить в России, а косить на запад, так и зрение потерять можно и рассудок.Сергей КУ вас вероятно что то с головой, вероятно осложнение от прививки. Вы ведь привились? ИЛИ КАК?Юрий БелевскийА куда ВЫ 50 млн. дели? Странно-быстрая смертность у ВАС...Сергей КЭто не у меня, это в интернете написано, наберите в поисковике яндекса запрос ---" в России населения 90 млн человек" и читайте информацию. вот первое что у меня открылось, для примера, https://www.yaplakal.com/forum7/topic1807083.html В начале же первого комментария написано русским языком по информации из интернета, а почему вы у меня спрашиваете , а не в интернете?Юрий Белевскийне у Вас спрашивал, а удивился столь точным познаниям. (статью по рекомендованной ссылке прочитал, и не совсем согласен ,с данными там)Сергей КТАК статей много на эту тему. Так соглашаться необязательно, это информация к размышлениям. Вот можно поразмышлять для чего сейчас перепись населения, если у всех записи о рождении . паспорта, кредитные карты, ИНН. пенсионное свидетельство и при этом цифровизация? Попытка узнать какие то ещё персональные данные?Юрий БелевскийРазмышляйте...Anatolii KondratenkoНичего этому скунсу с промытыми мозгами не докажешь. Все по методичке шпарит. 42,6 млн только пенсионеров, у него каша вместо мозгов.Тамара ФроловаПо отзывам некоторых экспертов..... Эксперты то из Великобритании небось? Хоть бы новенькое что-то придумалиСергей КПочитайте интернет и выясните откуда.Anatolii KondratenkoЕвропейские лизуны достали восхваляя ее.ГНГалина Назарова500 граммов ветчинной колбасы можно купить за 1 евро. У нас это стоит в 8 раз дороже??? ЭТО Что за киздеж????Ольга НиколаеваВ Германии ветчина стоит 20 евро за кг в среднем, есть и дорожеАнтон ШифринГде? В Кауфланде или Реале? Что Вы, ерунду несёте. В приватной фляйшерайке (только там покупаем, дороже не бывает), максимум 14€. В Метро или Сельгроссе 7-8, в Лидлах и Альди до 5€.Юрий Белевскийприятного...Виктор ВА за 1евро в каком магазине можно купить, вы так и не написали...ГНГалина НазароваВы ГДЕ увидели в России ветчину за 160 руб/кг?Антон Шифрин«Политика Германии в отношении России иногда бывает настолько бессмысленной и вредной для интересов самой ФРГ, что хотелось бы знать, кто за ней стоит?» «Тем, кто считает, что в России мало продуктов питания, стоит заглянуть на сайты российских супермаркетов. Все доступно по умеренным ценам. К примеру, 500 граммов ветчинной колбасы можно купить за 1 евро. У нас это стоит в 8 раз дороже. Русские вполне могут о себе позаботиться. Кстати, многие западные компании имеют собственные производства на территории РФ, о чем часто забывают сообщить»Антон ШифринВероятно на сайтах российских супермаркетов.РУСЛАН КазаковИ на этом нам не надо останавливаться....Альбина КолесниковаСлава Богу в перёд и только вперёд и хватит либералам болтать про нищету в России , пусть сами либералы сдохнут от зависти.ММарияТо-то, я смотрю, Явлинский похудел. Видимо, около его дома в Лондоне опустели полки продовольственных магазинов. Теперь ему есть смысл вернуться в Москву харчеваться. Душа болит и за Абрамовича, как он там будет голодать? А вот за Усманова не переживаю.: Сбросить пару-тройку пудов веса ему только на пользу. Сердце ноет за подданного её Величества Брилёва. Как он будет продолжать телевещание, если отощает. Могут появиться морщины.ННатальяМожет будем отправлять им продуктовые посылочки?ММарияОчень остроумно. Но есть желание заменить продукты г-ном на лопате.Юрий БелевскийБрилёв -мудачЁкс.ИванИ ударил прямо по самой вредной башке...Людмила людмилаКто-то поверил,что у них магазины опустели?Наивные...Ольга НиколаеваВ западной прессе тоже об этом сообщается. У них некому осуществлять перевозки, все водители смылись в ЕСВАВладимир АмосовПрямо так все и смылись? Куда? Что-то их и в ЕС не наблюдается. Наивно так считать.Johann H246fnerAnatolii KondratenkoПродолжай дальше их боготворит...АлександрЯ думаю, что в России не всё идеально, но похоже надёжней, чем в Европе. Главное чтобы руководство страны было адекватным, а не клоуны и озабоченные.Анатолий Селивановпусть еврожопа жует свое, а нам и своего полностью хватит.....Людмила людмилаКонечно!Только в 1,5-2 раза дороже и качеством хуже намного!Anatolii KondratenkoДешевле чем у них и не ГМО.Томара Тычковаспасибо Путину и Мишустину.ВладленИз автора. " К примеру, 500 граммов ветчинной колбасы можно купить за 1 евро. У нас это стоит в 8 раз дороже. " Что за бред. очень упрощенно. Если даже еврик 100 рублей. 200 рублей за кг. Наверно даже ливерная дороже.Людмила людмилаМасло сливочное,исландское,250 г стоит 1-30 евро в АЛДИ в Германии.При минималке в 535 евро.ВладленСпасибо. Что такое 1-30???Vиктор ГулякаРупь тридцать в евриках... за 250 граммов... Это 5 евро и 20 евроцентов за кило.. Т.е. 400-450 рублей за кг. Немного дешевле московских цен, но по сути сравнимо.Александр ДементьевА в РФ рыбка по 30-33 евро за кило.Anatolii KondratenkoПиши по русски.Anatolii KondratenkoЛюбители запада, любите без нас, наше масло лучше в 10 раз.Anatolii KondratenkoЕще один евро страдалец. какая рыбка и где? Если красная у меня 2 бочки и даром...Антон ШифринВо первых, ирландское(в исландии масло не производят). Зайдите в кауфланд и купите по 1,20€(в суботу после обеда по 0,80) И не рассказывайте про "минималку", при ней у Вас оплачена квартира, медицина, проезд, и много других вкусняшек. 535€ это Вам дают(на халяву) для питания и развлекух.ВладленСпасибо. Но по уровню з/п получится даже дешевле. При условии, что давно не видел настоящую ветчину из окорока, а сейчас везде формованная . Большей частью из птицы.Aнатолий РайковК чему так стремились сделать в России,сами получили всё что хотели нам. https://youtu.be/MmXLO0BgTTMАлексей СафроновОказывается не только для нас, но и Шабаки есть возможность ощутить свою глупость!БОБорис ОсиповЗа что боролись на то и напоролись...Андрей Тихоновзаходишь в магазин как в музей, посмотрел и ушёл...ВОВиктор ОкуневНам с женой обоим за семьдесят, два-три раза в неделю делаем объезд магазинов. Никогда пустыми не возвращались. это к тому, хватит прибедняться. Деликатесы, конечно, не по карману, но и голодными не сидим.Anatolii KondratenkoСегодня с утра зашел в супермаркет накидал корзину и уехал..Сергей ЕжковНе дождётесь!Алла ДубининаКак то жили без западных отрав и наверно сейчас есть вероятность прожить несколько дольше чем с ними. Но пустые полки из-за нас это крутизна тупизма.Людмила СвириденкоВсе как всегда! Ничего нового! Во всех бедах виноваты русские)))!Комментировать
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