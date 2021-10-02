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Бумеранг вернулся, господа!

Бумеранг вернулся, господа!

Недавно глава Российской Федерации Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго еще на один год.

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Сергей К
Так по отзывам некоторых экспертов из интернета в России сейчас проживает около 90 млн человек, а прикидывается всё на 140 млн. Единственная проблема с прививкам от ковида--- как при наличии 90 млн. человек привить 140 млн. человек. Вероятно госдеп поймал российскую правящую элиту в ковидный капкан и будет гнобить с неторопливым персональным санкционированием
Лариса Абросимова
"Д-а-а-арогой" сами пересчитали???? Извините, у вас косоглазие. Не надо жить в России, а косить на запад, так и зрение потерять можно и рассудок.
Сергей К
У вас вероятно что то с головой, вероятно осложнение от прививки. Вы ведь привились? ИЛИ КАК?
Юрий Белевский
А куда ВЫ 50 млн. дели? Странно-быстрая смертность у ВАС...
Сергей К
Это не у меня, это в интернете написано, наберите в поисковике яндекса запрос ---" в России населения 90 млн человек" и читайте информацию. вот первое что у меня открылось, для примера, https://www.yaplakal.com/forum7/topic1807083.html В начале же первого комментария написано русским языком по информации из интернета, а почему вы у меня спрашиваете , а не в интернете?
Юрий Белевский
не у Вас спрашивал, а удивился столь точным познаниям. (статью по рекомендованной ссылке прочитал, и не совсем согласен ,с данными там)
Сергей К
ТАК статей много на эту тему. Так соглашаться необязательно, это информация к размышлениям. Вот можно поразмышлять для чего сейчас перепись населения, если у всех записи о рождении . паспорта, кредитные карты, ИНН. пенсионное свидетельство и при этом цифровизация? Попытка узнать какие то ещё персональные данные?
Юрий Белевский
Размышляйте...
Anatolii Kondratenko
Ничего этому скунсу с промытыми мозгами не докажешь. Все по методичке шпарит. 42,6 млн только пенсионеров, у него каша вместо мозгов.
Тамара Фролова
По отзывам некоторых экспертов..... Эксперты то из Великобритании небось? Хоть бы новенькое что-то придумали
Сергей К
Почитайте интернет и выясните откуда.
Anatolii Kondratenko
Европейские лизуны достали восхваляя ее.
Галина Назарова
500 граммов ветчинной колбасы можно купить за 1 евро. У нас это стоит в 8 раз дороже??? ЭТО Что за киздеж????
Ольга Николаева
В Германии ветчина стоит 20 евро за кг в среднем, есть и дороже
Антон Шифрин
Где? В Кауфланде или Реале? Что Вы, ерунду несёте. В приватной фляйшерайке (только там покупаем, дороже не бывает), максимум 14€. В Метро или Сельгроссе 7-8, в Лидлах и Альди до 5€.
Юрий Белевский
приятного...
Виктор В
А за 1евро в каком магазине можно купить, вы так и не написали...
Галина Назарова
Вы ГДЕ увидели в России ветчину за 160 руб/кг?
Антон Шифрин
«Политика Германии в отношении России иногда бывает настолько бессмысленной и вредной для интересов самой ФРГ, что хотелось бы знать, кто за ней стоит?» «Тем, кто считает, что в России мало продуктов питания, стоит заглянуть на сайты российских супермаркетов. Все доступно по умеренным ценам. К примеру, 500 граммов ветчинной колбасы можно купить за 1 евро. У нас это стоит в 8 раз дороже. Русские вполне могут о себе позаботиться. Кстати, многие западные компании имеют собственные производства на территории РФ, о чем часто забывают сообщить»
Антон Шифрин
Вероятно на сайтах российских супермаркетов.
РУСЛАН Казаков
И на этом нам не надо останавливаться....
Альбина Колесникова
Слава Богу в перёд и только вперёд и хватит либералам болтать про нищету в России , пусть сами либералы сдохнут от зависти.
Мария
То-то, я смотрю, Явлинский похудел. Видимо, около его дома в Лондоне опустели полки продовольственных магазинов. Теперь ему есть смысл вернуться в Москву харчеваться. Душа болит и за Абрамовича, как он там будет голодать? А вот за Усманова не переживаю.: Сбросить пару-тройку пудов веса ему только на пользу. Сердце ноет за подданного её Величества Брилёва. Как он будет продолжать телевещание, если отощает. Могут появиться морщины.
Наталья
Может будем отправлять им продуктовые посылочки?
Мария
Очень остроумно. Но есть желание заменить продукты г-ном на лопате.
Юрий Белевский
Брилёв -мудачЁкс.
Иван
И ударил прямо по самой вредной башке...
Людмила людмила
Кто-то поверил,что у них магазины опустели?Наивные...
Ольга Николаева
В западной прессе тоже об этом сообщается. У них некому осуществлять перевозки, все водители смылись в ЕС
Владимир Амосов
Прямо так все и смылись? Куда? Что-то их и в ЕС не наблюдается. Наивно так считать.
Johann H246fner
Anatolii Kondratenko
Продолжай дальше их боготворит...
Александр
Я думаю, что в России не всё идеально, но похоже надёжней, чем в Европе. Главное чтобы руководство страны было адекватным, а не клоуны и озабоченные.
Анатолий Селиванов
пусть еврожопа жует свое, а нам и своего полностью хватит.....
Людмила людмила
Конечно!Только в 1,5-2 раза дороже и качеством хуже намного!
Anatolii Kondratenko
Дешевле чем у них и не ГМО.
Томара Тычкова
спасибо Путину и Мишустину.
Владлен
Из автора. " К примеру, 500 граммов ветчинной колбасы можно купить за 1 евро. У нас это стоит в 8 раз дороже. " Что за бред. очень упрощенно. Если даже еврик 100 рублей. 200 рублей за кг. Наверно даже ливерная дороже.
Людмила людмила
Масло сливочное,исландское,250 г стоит 1-30 евро в АЛДИ в Германии.При минималке в 535 евро.
Владлен
Спасибо. Что такое 1-30???
Vиктор Гуляка
Рупь тридцать в евриках... за 250 граммов... Это 5 евро и 20 евроцентов за кило.. Т.е. 400-450 рублей за кг. Немного дешевле московских цен, но по сути сравнимо.
Александр Дементьев
А в РФ рыбка по 30-33 евро за кило.
Anatolii Kondratenko
Пиши по русски.
Anatolii Kondratenko
Любители запада, любите без нас, наше масло лучше в 10 раз.
Anatolii Kondratenko
Еще один евро страдалец. какая рыбка и где? Если красная у меня 2 бочки и даром...
Антон Шифрин
Во первых, ирландское(в исландии масло не производят). Зайдите в кауфланд и купите по 1,20€(в суботу после обеда по 0,80) И не рассказывайте про "минималку", при ней у Вас оплачена квартира, медицина, проезд, и много других вкусняшек. 535€ это Вам дают(на халяву) для питания и развлекух.
Владлен
Спасибо. Но по уровню з/п получится даже дешевле. При условии, что давно не видел настоящую ветчину из окорока, а сейчас везде формованная . Большей частью из птицы.
Aнатолий Райков
К чему так стремились сделать в России,сами получили всё что хотели нам. https://youtu.be/MmXLO0BgTTM
Алексей Сафронов
Оказывается не только для нас, но и Шабаки есть возможность ощутить свою глупость!
Борис Осипов
За что боролись на то и напоролись...
Андрей Тихонов
заходишь в магазин как в музей, посмотрел и ушёл...
Виктор Окунев
Нам с женой обоим за семьдесят, два-три раза в неделю делаем объезд магазинов. Никогда пустыми не возвращались. это к тому, хватит прибедняться. Деликатесы, конечно, не по карману, но и голодными не сидим.
Anatolii Kondratenko
Сегодня с утра зашел в супермаркет накидал корзину и уехал..
Сергей Ежков
Не дождётесь!
Алла Дубинина
Как то жили без западных отрав и наверно сейчас есть вероятность прожить несколько дольше чем с ними. Но пустые полки из-за нас это крутизна тупизма.
Людмила Свириденко
Все как всегда! Ничего нового! Во всех бедах виноваты русские)))!

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