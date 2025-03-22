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Мальчик из-под Суджи украл у ВСУ боекомплект и передал бойцам ВС РФ

Мальчик из-под Суджи украл у ВСУ боекомплект и передал бойцам ВС РФ

Российский школьник Серёжа Щеглов из села Казачья Локня Суджанского района Курской области во время оккупации ВСУ украл у украинских военных боекомплект и передал его ВС РФ, об этом 10-летний мальчик рассказал «Известиям».

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