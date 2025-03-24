Стив Уиткофф: выборы президента Украины 2025 «Выборы состоятся» Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону заявил,… Президентские выборы на Украине: заявления США и позиция Киева .
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