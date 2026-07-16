"Кортрос" начал строительство крупного комплекса в Калининграде

Группа компаний "Кортрос" начала проект на острове Октябрьский в Калининграде. До 2030 года планируется построить комплекс с жилыми и социальными объектами, ставший частью крупнейших инвестпроектов региона стоимостью более 100 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии