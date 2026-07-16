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Царьград

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"Кортрос" начал строительство крупного комплекса в Калининграде

"Кортрос" начал строительство крупного комплекса в Калининграде

Группа компаний "Кортрос" начала проект на острове Октябрьский в Калининграде. До 2030 года планируется построить комплекс с жилыми и социальными объектами, ставший частью крупнейших инвестпроектов региона стоимостью более 100 млрд рублей.

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