Сила в правде
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Сила в правде

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Русский Перл Харбор: Украина ударила по ядерной триаде в Оленье – в ответ российская делегация выехала в Стамбул на переговоры

Русский Перл Харбор: Украина ударила по ядерной триаде в Оленье – в ответ российская делегация выехала в Стамбул на переговоры

Не исключено, что РФ никак не ответит на удар по стратегической авиации и теракты, хотя юридически имеет право на применение ядерного оружия.

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