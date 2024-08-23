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Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС

Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотником Курскую атомную электростанцию.

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