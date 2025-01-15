Виллеруа из ЕЦБ считает разумным снизить ставки до 2% к лету

Европейский центральный банк должен снизить процентные ставки до 2% к лету текущего года, поскольку битва с инфляцией практически выиграна, заявил член Управляющего совета ЕЦБ и глава французского Центробанка Франсуа Виллеруа де Гало.
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