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Виллеруа из ЕЦБ считает разумным снизить ставки до 2% к лету

Виллеруа из ЕЦБ считает разумным снизить ставки до 2% к лету

Европейский центральный банк должен снизить процентные ставки до 2% к лету текущего года, поскольку битва с инфляцией практически выиграна, заявил член Управляющего совета ЕЦБ и глава французского Центробанка Франсуа Виллеруа де Гало.

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