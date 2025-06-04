Север Столицы
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Север Столицы

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Семья фермеров из Подмосковья отправляет бойцам СВО домашние соленья

Семья фермеров из Подмосковья отправляет бойцам СВО домашние соленья

Они активно поддерживают военных Согласно информации, опубликованной на портале мэра Москвы, семьи, участвующие в ярмарках выходного дня в Москве, оказывают поддержку военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

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