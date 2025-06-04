Семья фермеров из Подмосковья отправляет бойцам СВО домашние соленья

Они активно поддерживают военных Согласно информации, опубликованной на портале мэра Москвы, семьи, участвующие в ярмарках выходного дня в Москве, оказывают поддержку военнослужащим, находящимся в зоне СВО.
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